Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

SSV 90 Landsberg siegt zu Hause mit 5:2 gegen FC Halle-Neustadt

Landsberg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Yasin Diallo (SSV 90 Landsberg) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

47. Minute: SSV 90 Landsberg führt mit zwei Toren

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Manga, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Darmochwal, Tessmann (56. Rappe), Stryjakowski (75. George), Diallo (80. Knorr), Scheller, Reuschel, Knaut, Köhler, Hampel, Madalschek

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zavoloka, Moh, Müller (75. Hardt), Zuleger (60. Shuba), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Teklay (66. Ali Yusuf), Manga, Tinto, Keunang (77. Halibei), Abdulrahman

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44