Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 61 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf II freuen.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

Maik Stryjakowski traf für den SSV 90 Landsberg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Benjamin Rappe (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Minute 23: SSV 90 Landsberg mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Clemens Darmochwal (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (53.). Mit 3:0 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Knaut, Hampel, Stryjakowski (77. Voß), Köhler (85. Knorr), Scheller (85. Stephan), Diallo (73. Thiel), Kleeblatt, Darmochwal, Reuschel, Rappe (73. Schlesier)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Cramer (77. Walter), Saul (73. Hanke), Kanditt, Thurm (73. Beyer), Gehrke-Walther, Unger (77. Eckl), Kominek, Schmidt, Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Kirchbach

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61