Der SSV 90 Landsberg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 11 schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Benjamin Rappe den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg führt mit 2:0 – Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (85. Knorr), Hampel, Reuschel, Knaut, Diallo (73. Thiel), Scheller (85. Stephan), Stryjakowski (77. Voß), Darmochwal, Kleeblatt, Rappe (73. Schlesier)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Schmidt, Gehrke-Walther, Kanditt, Kominek, Cramer (77. Walter), Thurm (73. Beyer), Unger (77. Eckl), Saul (73. Hanke), Kirchbach, Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61