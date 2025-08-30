Der SSV 90 Landsberg sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Darmochwal, Scheller (67. Schlesier), Hampel (82. Thiel), Dammering, Stryjakowski, Berbig, Diallo (61. Madalschek), Rappe, Kleeblatt, Wichmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (70. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Dannenberg (70. Fritsch), Finze, Marschall (75. Krause), Paquo, Becker, Winter, Müller, Kallenbach (70. Sawaneh)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75