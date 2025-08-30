Ergebnis 2. Spieltag SSV 90 Landsberg holt sich knappen Sieg gegen FC Eintracht Köthen mit 1:0
Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen heimste der SSV 90 Landsberg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.
Landsberg/MTU. Im Sportforum haben 75 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV 90 Landsberg und dem FC Eintracht Köthen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Landsberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen
SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe, Diallo (61. Madalschek), Dammering, Darmochwal, Wichmann, Stryjakowski, Kleeblatt, Berbig, Scheller (67. Schlesier), Hampel (82. Thiel)
FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Paquo, Winter, Abou (70. Al-Ghashm), Finze, Dannenberg (70. Fritsch), Müller, Passou Bitalounani, Kallenbach (70. Sawaneh), Marschall (75. Krause)
Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75