Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen heimste der SSV 90 Landsberg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. Im Sportforum haben 75 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV 90 Landsberg und dem FC Eintracht Köthen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe, Diallo (61. Madalschek), Dammering, Darmochwal, Wichmann, Stryjakowski, Kleeblatt, Berbig, Scheller (67. Schlesier), Hampel (82. Thiel)

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Paquo, Winter, Abou (70. Al-Ghashm), Finze, Dannenberg (70. Fritsch), Müller, Passou Bitalounani, Kallenbach (70. Sawaneh), Marschall (75. Krause)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75