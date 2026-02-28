Der SSV 90 Landsberg erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 68 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Robert Voß für Landsberg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite räumten Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (87.). Damit war der Triumph der Landsberger entschieden. Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski (67. George), Hampel, Rappe (67. Kleeblatt), Voß, Madalschek, Berbig (31. Dammering), Scheller (88. Stephan), Darmochwal, Köhler, Diallo (85. Thiel)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler, Böttger, Lindau, Berger (72. Thomas), Bielig, Prenz, Kaschperk (63. Nachtwein), Jüttner, Merker, Schrötter

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68