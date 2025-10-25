Der SSV 90 Landsberg errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Maik Stryjakowski traf für den SSV 90 Landsberg in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Landsberger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Minute 23: SSV 90 Landsberg baut Führung auf 2:0 aus

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Hampel, Rappe (73. Schlesier), Reuschel, Knaut, Kleeblatt, Darmochwal, Stryjakowski (77. Voß), Scheller (85. Stephan), Köhler (85. Knorr), Diallo (73. Thiel)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Schmidt, Kirchbach, Kanditt, Gehrke-Walther, Kominek, Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Cramer (77. Walter), Saul (73. Hanke), Thurm (73. Beyer), Unger (77. Eckl)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61