Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 44 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Yasin Diallo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

SSV 90 Landsberg mit 2:0 vorne – Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Manga den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Darmochwal, Scheller, Stryjakowski (75. George), Hampel, Madalschek, Reuschel, Tessmann (56. Rappe), Knaut, Köhler, Diallo (80. Knorr)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger (60. Shuba), Keunang (77. Halibei), Zavoloka, Tinto, Manga, Moh, Müller (75. Hardt), Abdulrahman, Teklay (66. Ali Yusuf), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44