Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Benjamin Rappe den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg führt mit 2:0 – 23. Minute

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach dem Seitenwechsel. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller (85. Stephan), Reuschel, Rappe (73. Schlesier), Kleeblatt, Knaut, Hampel, Stryjakowski (77. Voß), Köhler (85. Knorr), Darmochwal, Diallo (73. Thiel)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Kanditt, Unger (77. Eckl), Kominek, Cramer (77. Walter), Schmidt, Kirchbach, Gehrke-Walther, Saul (73. Hanke), Thurm (73. Beyer)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61