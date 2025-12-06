Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

SSV 90 Landsberg erzielt einen Heimsieg gegen FC Halle-Neustadt mit 5:2

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Yasin Diallo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Landsberger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Maik Stryjakowski der Torschütze (47.).

SSV 90 Landsberg führt in Minute 47 mit 2:0

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Manga den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Stryjakowski (75. George), Köhler, Hampel, Knaut, Tessmann (56. Rappe), Reuschel, Scheller, Madalschek, Darmochwal, Diallo (80. Knorr)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger (60. Shuba), Abdulrahman, Manga, Tinto, Müller (75. Hardt), Zavoloka, Teklay (66. Ali Yusuf), Moh, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Keunang (77. Halibei)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44