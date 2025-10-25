Dem SSV 90 Landsberg glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den BSV Halle-Ammendorf II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 61 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg mit 2:0 vorne – 23. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Clemens Darmochwal den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (53.). Damit war der Triumph der Landsberger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski (77. Voß), Darmochwal, Hampel, Diallo (73. Thiel), Knaut, Reuschel, Kleeblatt, Köhler (85. Knorr), Scheller (85. Stephan), Rappe (73. Schlesier)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Gehrke-Walther, Kanditt, Schmidt, Unger (77. Eckl), Saul (73. Hanke), Kominek, Kirchbach, Cramer (77. Walter), Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Thurm (73. Beyer)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61