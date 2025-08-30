Der SSV 90 Landsberg errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 75 Zuschauer waren im Sportforum live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Diallo (61. Madalschek), Berbig, Scheller (67. Schlesier), Hampel (82. Thiel), Kleeblatt, Darmochwal, Dammering, Rappe, Wichmann, Stryjakowski

FC Eintracht Köthen: Friese – Müller, Abou (70. Al-Ghashm), Kallenbach (70. Sawaneh), Paquo, Marschall (75. Krause), Winter, Finze, Becker, Passou Bitalounani, Dannenberg (70. Fritsch)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75