Für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Landsberg/MTU. Das Spiel zwischen Reußen und Halle-Neustadt ist mit einer deutlichen 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Pascal Barghan (FC Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Nebay Samuel Teklay der Torschütze (22.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 22: SG Reußen liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Reußen erlangte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Landsberger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Besser, Krüger, Czaplicki, Schicha, Benze, Drewlo (56. John), Gewinner, Broda, Flaschina, Herrmann

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Tinto, Moh, Müller (90. Amadou Narey), Teklay (70. Halibei), Zuleger, Hardt, Barghan (60. Stolle), Al-Hamdi (73. Shuba), Abdulrahman

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20