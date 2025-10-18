Für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Landsberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rene Gansert. Der Trainer von Reußen musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Pascal Barghan für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Nebay Samuel Teklay (22.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 22: SG Reußen 0:2 im Hintertreffen

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu bescheren (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Krüger, Czaplicki, Broda, Gewinner, Drewlo (56. John), Herrmann, Benze, Flaschina, Besser, Schicha

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Abdulrahman, Barghan (60. Stolle), Tinto, Müller (90. Amadou Narey), Zuleger, Keunang, Hardt, Moh, Al-Hamdi (73. Shuba), Teklay (70. Halibei)

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20