Der SG Reußen gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, die Turbine Halle II mit 5:2 (2:0) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Die SG Reußen und die Turbine Halle II haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (2:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Nick Broda das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Landsberger legten in der 40. Minute nach. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze.

SG Reußen führt nach 40 Minuten 2:0

Die Landsberger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Nick Broda schoss und traf in der 56. Minute, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde es für die Landsberger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 5:1 aus. Luca Finn John schoss und traf in der 74. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Lorenz Paul Heldt den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Reußen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Gewinner, Grobstich, Benze, Besser, Märtens, Flaschina, Herrmann, Schicha, Schulz (72. Hurt), Broda (61. John)

Turbine Halle II: Umlauft – Everding, Leinhoß (72. Zahn), Kuske, Kallen (65. Thermann), Titonis (65. Büchner), Schulze, Braunschweig, Kasparek, Otremba, Heldt

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26