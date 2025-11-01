Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Triumph über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Mathias Blum, als Marcel Grzegorz Dzwonik für Köthen traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Dennis Schulz (83.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen Kopf an Kopf mit FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Landsberger Team den Sieg zu bescheren (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Broda, Herrmann, Schulz, Krüger, Schicha, Benze, Besser (78. John), Drewlo, Krieger (61. Czaplicki), Gewinner

FC Eintracht Köthen: Friese – Marschall (86. Al-Ghashm), Dzwonik, Diawara (51. Winter), Finze, Becker (89. Schiesewitz), Paquo (46. Ishchenko), Räber Cruz (67. Abou), Kallenbach, Passou Bitalounani, Sawaneh

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23