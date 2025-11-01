Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Triumph über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg für das Team aus Reußen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Dennis Schulz (83.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Nick Broda den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Reußen sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Drewlo, Gewinner, Schulz, Schicha, Krüger, Krieger (61. Czaplicki), Besser (78. John), Broda, Herrmann, Benze

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Räber Cruz (67. Abou), Dzwonik, Paquo (46. Ishchenko), Marschall (86. Al-Ghashm), Becker (89. Schiesewitz), Sawaneh, Kallenbach, Passou Bitalounani, Diawara (51. Winter)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23