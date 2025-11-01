Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen heimste die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SG Reußen nach einem klaren Rückstand den FC Eintracht Köthen mit einem 2:1 (0:0) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 für SG Reußen und FC Eintracht Köthen – Minute 83

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Nick Broda den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Reußen sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Krüger, Krieger (61. Czaplicki), Gewinner, Besser (78. John), Benze, Schulz, Herrmann, Broda, Schicha, Drewlo

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara (51. Winter), Kallenbach, Becker (89. Schiesewitz), Paquo (46. Ishchenko), Räber Cruz (67. Abou), Sawaneh, Marschall (86. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Dzwonik, Finze

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23