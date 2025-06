Landsberg/MTU. Die SG Reußen und der BSV Halle-Ammendorf II haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (3:3).

Sebastian Hanke (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Dennis Schulz (13.) erzielt wurde.

SG Reußen und BSV Halle-Ammendorf II – 1:1 in Minute 13

1:1. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Fredrick Geißler schoss und traf in der 22. Spielminute. Es wollte den Halle-Ammendorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lukas Herrmann schoss und traf in der 26. Minute. Gleichstand. Der BSV Halle-Ammendorf II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Justin Thurm versenkte den Ball in Minute 31. Die Landsberger nahmen aber nochmal Anlauf. Chris Enrico Besser verschaffte seinem Team drei weitere Tore (41., 54., 57.). Spielstand 5:3 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Jean-Pascal Flaschina (Reußen) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 6:3 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – BSV Halle-Ammendorf II

SG Reußen: Gewinner – Flaschina, Groß (59. Ritschel), Benze, Besser, Schicha, Broda, Herrmann (86. Schäfer), Schulz, Knorr, Czaplicki

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Hertel, Thurm, Hanke (63. Gruber), Brock (71. Kettmann), Geißler, Walter, Lindenhahn (86. Suttner), Beyer (46. Müller), Kanditt, Ivanov

Tore: 0:1 Sebastian Hanke (10.), 1:1 Dennis Schulz (13.), 1:2 Fredrick Geißler (22.), 2:2 Lukas Herrmann (26.), 2:3 Justin Thurm (31.), 3:3 Chris Enrico Besser (41.), 4:3 Chris Enrico Besser (54.), 5:3 Alexander Benze (57.), 6:3 Jean-Pascal Flaschina (86.); Schiedsrichter: Philipp Haacke (Halle); Assistenten: Ronny Frühauf, Wanja Pook; Zuschauer: 20