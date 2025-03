Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die SG Reußen vor 23 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Burg (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (34.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Mathias Elste vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Die Landsberger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Fynn Oskar Knorr der Torschütze (54.).

SG Reußen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 54. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Benze traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 78. Spielstand 4:0 für die SG Reußen.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Athir Hamkou, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (89.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Gewinner, Knorr (82. Schäfer), Krieger, Czaplicki, Märtens, Benze, Broda, Köhler, Herrmann, Schicha

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Wendorff (8. Rachid), Hamkou, Hardt (60. Batonon), Zuleger, Keunang, Al-Hamdi (76. Rasimov), Tinto, Halibei, Trolli, Abdulrahman

Tore: 1:0 Alexander Benze (39.), 2:0 Fynn Oskar Knorr (54.), 3:0 Alexander Benze (63.), 4:0 Alexander Benze (78.), 4:1 Athir Hamkou (89.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Torsten Wünsch, Behzad Ahmed; Zuschauer: 23