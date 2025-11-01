Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Triumph über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Minute 83 SG Reußen gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Unmittelbar darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Broda, Besser (78. John), Herrmann, Schulz, Krüger, Gewinner, Benze, Drewlo, Krieger (61. Czaplicki), Schicha

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz (67. Abou), Diawara (51. Winter), Passou Bitalounani, Becker (89. Schiesewitz), Dzwonik, Finze, Sawaneh, Kallenbach, Paquo (46. Ishchenko), Marschall (86. Al-Ghashm)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23