Halle/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag 3:5 (1:2) getrennt.

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (27.).

Minute 27 Turbine Halle II gleichauf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler versenkte den Ball in Minute 87. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Bereits eine Spielminute darauf konnte Jan-Marek Leinhoß (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Büchner (64. Teichler), Kochmann, Günther (64. Anders), Nultsch, Wehse (64. Müller), Kuske, Leinhoß, Krziwanie (73. Zahn), Titonis (73. Brülls), Everding

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (66. Berger), Höher, Bielig, Böttger, Schrötter (46. Thomas), Grünhage, Nachtwein, Siedler, Lindau, Schreiber

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32