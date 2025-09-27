Die Turbine Halle II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf mit 1:4 (0:1).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle und Lüttchendorf ist mit einer klaren 1:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In Minute 14 schoss Stefan Horlbog das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Eintra. Lüttchendorf steckte jetzt einmal Gelb ein (44.). Das zweite Tor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz.

Turbine Halle II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 57

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle II. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Kolle (Lüttchendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Kasparek (5. Anders), Zahn, Braunschweig, Heldt (46. Günther), Everding, Hayatou, Titonis, Krziwanie (81. Makosch), Nultsch (77. Brülls), Kuske

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Horlbog, Siebenhühner, Schlegel, Gründler (62. Bölke), Kalalib Alshabi, Obeid (46. Gerlach), Petraj, Siebald, Kolle

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42