Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:2 (0:2).

Halle/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 0:2 (0:2) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mühlenberg für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 im Rückstand – 41. Minute

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Rico Hoffmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (41.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hettstedter aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder, Hüttig (67. Werdan), Grimm (81. Ranft), Troitzsch (77. A. Kleinert), Lindenhahn (69. Wittmann), Balbach, M. Kleinert, Dragon (81. Götz), Hermann

FC Hettstedt: Poschke – Bendzko (85. Lettau), Döring, Krey, Lettau (82. Prokhorenko), Mühlenberg, Kosko, Krey, Doberenz (88. Hohmuth), Stein, Hoffmann

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55