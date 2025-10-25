Ergebnis 8. Spieltag Niederlage vor heimischem Publikum: FC Eintracht Köthen muss 0:2 gegen 1. SV Sennewitz hinnehmen
Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem FC Eintracht Köthen am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den 1. SV Sennewitz verabschieden musste.
Köthen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Mathias Blum mit 0:2 (0:1) gegen Sennewitz geschlagen geben müssen.
Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Köthen
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 8
79. Minute: FC Eintracht Köthen 0:2 im Hintertreffen
Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als John Viany Bukenya den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (79.). Damit war der Sieg der Petersberger entschieden. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.
Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz
FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (67. Marschall), Kallenbach, Diawara, Paquo, Sawaneh (72. Becker), Abou (65. Fritsch), Dzwonik, Räber Cruz, Finze, Passou Bitalounani
1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Görlitz, Boettcher (54. Salomon), Gerlach, Von Cieminski, Lorenz (74. Seidewitz), Kasten, Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann), Angermann (76. Bartschek)
Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40