Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem FC Eintracht Köthen am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den 1. SV Sennewitz verabschieden musste.

Köthen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Mathias Blum mit 0:2 (0:1) gegen Sennewitz geschlagen geben müssen.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

79. Minute: FC Eintracht Köthen 0:2 im Hintertreffen

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als John Viany Bukenya den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (79.). Damit war der Sieg der Petersberger entschieden. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (67. Marschall), Kallenbach, Diawara, Paquo, Sawaneh (72. Becker), Abou (65. Fritsch), Dzwonik, Räber Cruz, Finze, Passou Bitalounani

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Görlitz, Boettcher (54. Salomon), Gerlach, Von Cieminski, Lorenz (74. Seidewitz), Kasten, Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann), Angermann (76. Bartschek)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40