Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem 1. SV Sennewitz machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Niederlage vor heimischem Publikum: FC Eintracht Köthen muss 0:2 gegen 1. SV Sennewitz akzeptieren

Köthen/MTU. Das Match zwischen Köthen und Sennewitz ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Eintracht Köthen hinkt 0:2 hinterher – Minute 79

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es John Viany Bukenya, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (79.). Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara, Sawaneh (72. Becker), Dzwonik, Finze, Winter (67. Marschall), Räber Cruz, Abou (65. Fritsch), Passou Bitalounani, Kallenbach, Paquo

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Görlitz, Kasten, Berner (46. Herrmann), Gerlach, Boettcher (54. Salomon), Schmidt (88. Horn), Angermann (76. Bartschek), Von Cieminski, Lorenz (74. Seidewitz)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40