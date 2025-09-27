Dem MSV Eisleben gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Eisleben/MTU. Am Samstag haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Nach gerade einmal 19 Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – Minute 37

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Die Partie blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Dawda Manga (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (76.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Teske, Aßmann (64. Seidemann), Weise, Twardy, Shtyrbu, Eckstein, Dimespyra (89. Bloßfeld), Beese (83. Eichler), Müller (69. Damm), Bobeliuk (64. Roos)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay, Keunang, Manga, Tinto (60. Shuba), Stolle, Moh, Zuleger, Müller, Halibei (62. Barghan), Tilahun (46. Hardt)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40