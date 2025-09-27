Der MSV Eisleben erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Eisleben/MTU. Am Samstag haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber legten in der 37. Minute nach. Wieder war Twardy der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Dawda Manga, den Ball ins Netz zu befördern (76.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Aßmann (64. Seidemann), Beese (83. Eichler), Müller (69. Damm), Twardy, Teske, Weise, Shtyrbu, Bobeliuk (64. Roos), Dimespyra (89. Bloßfeld)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Teklay, Halibei (62. Barghan), Manga, Tinto (60. Shuba), Tilahun (46. Hardt), Zuleger, Müller, Stolle, Moh

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40