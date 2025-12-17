Der MSV Eisleben sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die Turbine Halle II haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hannes Müller für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Eisleber konterten in der 43. Minute. Diesmal war Phil Nultsch der Torschütze.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Niclas Noah Kochmann, den Ball ins Netz zu befördern (62.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann (86. Roos), Bobeliuk (90. Schotte), Damm, Blankenburg, Seidemann, Beese (76. Eichler), Behncke (56. Rische), Eckstein, Müller (58. Zeugner), Twardy

Turbine Halle II: Umlauft – Nultsch, Everding (78. Krziwanie), Kahle, Wehse, Anders (78. Bertram), Kochmann (70. Dannemann), Titonis (83. Büchner), Kuske, Braunschweig, Müller

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109