Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Coach Mike Wiele aus dem Duell mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen kassierte zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite räumten Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte zweimal Gelb.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Müller (64. Zeugner), Dimespyra (57. Schotte), Shtyrbu, Bloßfeld, Teske, Beese, Bobeliuk (70. Rische)

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (79. Richter), Ishchenko, Becker (59. Fritsch), Sawaneh (66. Marschall), Passou Bitalounani, Dzwonik, Paquo, Finze, Kallenbach, Räber Cruz

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85