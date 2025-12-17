Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem MSV Eisleben ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die Turbine Halle II haben sich am Freitag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Hannes Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Phil Nultsch erzielt.

Minute 43 MSV Eisleben gleichauf mit Turbine Halle II – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

17 Minuten nach der Pause konnte Niclas Noah Kochmann (Halle) den Ball über die Linie bringen (62.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Behncke (56. Rische), Bobeliuk (90. Schotte), Seidemann, Beese (76. Eichler), Blankenburg, Müller (58. Zeugner), Aßmann (86. Roos), Twardy, Eckstein, Damm

Turbine Halle II: Umlauft – Kochmann (70. Dannemann), Braunschweig, Kuske, Titonis (83. Büchner), Kahle, Nultsch, Wehse, Müller, Everding (78. Krziwanie), Anders (78. Bertram)

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109