Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der MSV Eisleben vor 40 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

MSV Eisleben gewinnt zu Hause mit 4:2 gegen FC Halle-Neustadt

Eisleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

In Minute 19 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Eisleber legten in der 37. Spielminute nach. Wieder war Twardy der Torschütze.

Minute 37: MSV Eisleben in Führung dank zwei Treffern von Jannik Twardy – 2:0

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Die Partie blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Dawda Manga den Ball über die Torlinie bugsierte (76.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Weise, Beese (83. Eichler), Teske, Shtyrbu, Bobeliuk (64. Roos), Müller (69. Damm), Aßmann (64. Seidemann), Dimespyra (89. Bloßfeld), Eckstein

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Teklay, Moh, Manga, Zuleger, Müller, Tinto (60. Shuba), Tilahun (46. Hardt), Halibei (62. Barghan), Stolle

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40