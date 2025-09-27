Dem MSV Eisleben gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Eisleben/MTU. Am Samstag haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber legten in der 37. Spielminute nach. Wieder war Twardy der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

31 Minuten nach der Pause konnte Paul Dawda Manga (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (76.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Dimespyra (89. Bloßfeld), Shtyrbu, Bobeliuk (64. Roos), Aßmann (64. Seidemann), Teske, Eckstein, Beese (83. Eichler), Twardy, Müller (69. Damm), Weise

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay, Müller, Moh, Keunang, Manga, Zuleger, Halibei (62. Barghan), Stolle, Tilahun (46. Hardt), Tinto (60. Shuba)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40