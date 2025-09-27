Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der MSV Eisleben vor 40 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Eisleben/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Die Partie blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Dawda Manga den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (76.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Weise, Twardy, Aßmann (64. Seidemann), Teske, Beese (83. Eichler), Müller (69. Damm), Bobeliuk (64. Roos), Shtyrbu, Dimespyra (89. Bloßfeld), Eckstein

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga, Tinto (60. Shuba), Tilahun (46. Hardt), Stolle, Teklay, Keunang, Moh, Zuleger, Müller, Halibei (62. Barghan)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40