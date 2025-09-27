Dem MSV Eisleben glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (3:0).

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – 37. Minute

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Dawda Manga den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (76.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Teske, Twardy, Aßmann (64. Seidemann), Shtyrbu, Müller (69. Damm), Dimespyra (89. Bloßfeld), Bobeliuk (64. Roos), Weise, Eckstein, Beese (83. Eichler)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tilahun (46. Hardt), Stolle, Moh, Keunang, Manga, Zuleger, Halibei (62. Barghan), Teklay, Tinto (60. Shuba), Müller

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40