Der MSV Eisleben sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die Turbine Halle II haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Hannes Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Phil Nultsch den Ball ins Netz.

43. Minute MSV Eisleben auf Augenhöhe mit Turbine Halle II – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niclas Noah Kochmann (Halle) den Ball über die Linie bringen (62.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann (86. Roos), Bobeliuk (90. Schotte), Seidemann, Behncke (56. Rische), Twardy, Damm, Eckstein, Müller (58. Zeugner), Blankenburg, Beese (76. Eichler)

Turbine Halle II: Umlauft – Kuske, Braunschweig, Müller, Kahle, Nultsch, Titonis (83. Büchner), Everding (78. Krziwanie), Kochmann (70. Dannemann), Wehse, Anders (78. Bertram)

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109