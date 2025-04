Salzatal/MTU. Die 82 Besucher auf dem Sportplatz Lieskau - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzataler schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 3:0 (1:0) souverän.

Florian Sieb traf für die LSG Lieskau in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 kassierte zweimal Gelb (42.). In der zweiten Halbzeit setzte Lieskau noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Ron Schaarschmidt erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

64. Minute: LSG Lieskau mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Plötzkau 1921 e.V. kassierte noch zweimal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Kevin Weihrauch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (88.).

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau – SV Plötzkau 1921

LSG Lieskau: Griese – Weihrauch (88. Scheiding), Schaarschmidt, Kutzner, Strissel (82. Herrmann), Ryll (76. Brauer), Wagner, Funke, Ilgner, Sieb, Beier

SV Plötzkau 1921: Wedding – Gruschetzki, Hesse (60. Stäuber), Sack, Bartel, Drici, Reiners (46. Gebbert), Fechtner, Horner, Von Lachner (77. Ahlburg), Hoppe

Tore: 1:0 Florian Sieb (20.), 2:0 Ron Schaarschmidt (64.), 3:0 Kevin Weihrauch (88.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Clemens Müller, Moritz Neubert; Zuschauer: 82