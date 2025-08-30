Für den Gastgeber Zörbiger FC endete das Duell mit dem FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Zörbig/MTU. Der Zörbiger FC und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Zörbiger legten in der 41. Minute nach. Diesmal war Tom Gansen der Torschütze.

Minute 41: Zörbiger FC baut Führung auf 2:0 aus

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tom Wienholz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hettstedter zu erreichen (90.+3). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Lindemann (46. Hempel), Janders, Deidok, Gansen, Matthias, Brenner, Kleewein (46. Ruschke), Oertel, Seliger, Schmidt

FC Hettstedt: Meinicke – Stein (46. Krey), Prokhorenko (70. Uhlig), Kosko, Döring, Lettau, Wienholz, Krey, Mühlenberg, Svitiukha, Kemnitz (75. Lettau)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85