Ein 2:2 (2:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Gansen den Ball ins Netz.

Zörbiger FC baut Vorsprung auf 2:0 aus – 41. Minute

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem FC Hettstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Wienholz den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hettstedter Team erzielte (90.+3). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Lindemann (46. Hempel), Deidok, Seliger, Matthias, Gansen, Schmidt, Janders, Kleewein (46. Ruschke), Brenner, Oertel

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, Svitiukha, Wienholz, Kosko, Krey, Lettau, Kemnitz (75. Lettau), Stein (46. Krey), Prokhorenko (70. Uhlig), Mühlenberg

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85