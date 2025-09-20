Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Spiel gegen die Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Höhnstedt und der Turbine Halle II mit einem Remis.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Axel Everding für Halle traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel SV Höhnstedt gegen Turbine Halle II – 61. Minute

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Pause, als Danny Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Salzataler Team errang (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach (76. Ruckhardt), Kropp, Schauer, L. Matz (60. Müller), Schulz, Rickert, V. Matz, Dressel, Balashov, Göring

Turbine Halle II: Umlauft – Kochmann (68. Günther), Anders, Everding (76. Fallouti), Brülls (61. Titonis), Nultsch, Heldt, Zahn, Krziwanie (13. Makosch), Braunschweig, Hayatou (88. Dannemann)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127