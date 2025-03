Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II endete das Duell mit dem SV Plötzkau 1921 am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Blau-Weiß Dölau II und der SV Plötzkau 1921 am Samstag vom Platz gegangen. 22 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Lukas Burghardt für Dölau traf und in Spielminute 17 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

SV Blau-Weiß Dölau II Kopf an Kopf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 90+4

Am Ende des Duells sollte es dem SV Plötzkau 1921 doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Mario Hesse den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Plötzkauer Team errang (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SV Plötzkau 1921

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Klaus, Hermann (80. Schuh), Jäschke (57. Balbach), Burghardt (90. Grimm), Dinter, Redmann, Ranft, A. Kleinert (65. Werdan), Wirsing

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Böber (73. Krahl), Sack (83. Schröder), Hesse, Bartel, Fechtner (73. Gebbert), Horner, Kluge, Hoppe

Tore: 1:0 Lukas Burghardt (17.), 1:1 Mario Hesse (90.+4); Zuschauer: 22