Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II gegen den FC Halle-Neustadt ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau II und der FC Halle-Neustadt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Björn Dinter das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Hardt den Ball ins Netz.

SV Blau-Weiß Dölau II Kopf an Kopf mit FC Halle-Neustadt – 1:1 in Minute 53

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Niclas Dragon (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – A. Kleinert (56. Grimm), Dinter (80. Moradi), Lippoldt (85. Werdan), Hermann, Wittmann, M. Kleinert, Balbach, Troitzsch, Dragon, Öder (61. Lindenhahn)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Hardt, Abdulrahman (71. Tilahun), Teklay (56. Manga), Ali Yusuf, Al-Hamdi (77. Barghan), Moh, Tinto, Müller, Keunang

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50