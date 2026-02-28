Für den Gastgeber FC Halle-Neustadt endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

In Minute 12 schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Hüttig den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Pause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erlangen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh (84. Abdulrahman), Keunang, Hardt (70. Barghan), Zamil (77. Ali Yusuf), Manga, Al-Hamdi (20. Zuleger), Stolle, Müller, Tinto, Halibei (70. Regener)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Geyer (70. Kleinert), Bilau, Kleinert, Lüttgens, Hermann, Klaus, Hüttig, Öder (60. Klein), Kamm Al Azzawe

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60