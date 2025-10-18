Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein BSV Halle-Ammendorf II gegen den Zörbiger FC ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Nach 13 Minuten schoss Torsten Schmidt das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zörbiger konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (22.).

Minute 22 BSV Halle-Ammendorf II gleichauf mit Zörbiger FC – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Kevin Oertel (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erlangen (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Geißler, Klein, Unger (81. Schieritz), Thurm, Kanditt, Große, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Piven, Kirchbach, Gonzalez Sospedra (84. Walter)

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva, Teichert (68. Schönburg), Brenner (86. Schindler), Gansen (81. Nentwig), Kleewein (46. Lindemann), Seliger, Matthias, Hempel, Oertel, Schmidt

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80