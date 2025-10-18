Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Torsten Schmidt traf für den Zörbiger FC in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Dmytro Piven (22.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC – 1:1 in Minute 22

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Der rettende Treffer für den Zörbiger FC fiel wenige Momente nach der Pause. Fünf Minuten nach Anstoß gelang es Kevin Oertel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zörbiger zu erlangen (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Geißler, Große, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Gonzalez Sospedra (84. Walter), Piven, Unger (81. Schieritz), Kanditt, Thurm, Klein, Kirchbach

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva, Gansen (81. Nentwig), Seliger, Kleewein (46. Lindemann), Oertel, Matthias, Brenner (86. Schindler), Teichert (68. Schönburg), Schmidt, Hempel

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80