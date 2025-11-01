Ergebnis 9. Spieltag Kräftemessen zwischen 1. SV Sennewitz und FC Hettstedt endet unentschieden 2:2
Für den Gastgeber 1. SV Sennewitz endete das Spiel gegen den FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.
Petersberg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.
Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.
Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Rico Hoffmann für Hettstedt traf und in Minute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Niklas Kasten (70.) erzielt wurde.
Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr
- Austragungsort: Petersberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
Nur eine Minute vor Spielende gelang es Lucas Seidewitz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Petersberger zu erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.
Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt
1. SV Sennewitz: Görke – Dieske, Bukenya, Görlitz, Kasten, Schmidt, Lorenz (83. Herrmann), Gerlach, Von Cieminski, Bartschek (61. Horn), Seidewitz
FC Hettstedt: Meinicke – Hoffmann (86. Lettau), Doberenz, Kemnitz (57. Bendzko), Wienholz, Stein, Krey, Svitiukha (66. Krey), Döring, Mühlenberg, Kosko
Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37