Der SSV 90 Landsberg sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Landsberg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SSV 90 Landsberg und SV Blau-Weiß Dölau II. 80 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Christopher Kleeblatt den Gastgeber in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Blau-Weiß Dölau II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Dammering (79. Stryjakowski), Neumann, Schlesier (66. Scheller), Voß (73. Madalschek), Diallo (88. Darmochwal), Knaut, Tessmann, Stephan, Berbig (66. Reuschel), Kleeblatt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Ojo (88. Aschenbach), Dinter, Wirsing, Grimm, Ranft (85. Burmeister), Schuh (56. Öder), Balbach, Hermann, Herbrich, Kleinert

Tore: 1:0 Christopher Kleeblatt (90.+5); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Paul Theodor Weniger, Michael Becker; Zuschauer: 80