Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem MSV Eisleben ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der MSV Eisleben und die Turbine Halle II am Freitag 3:2 (1:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Hannes Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Phil Nultsch den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel MSV Eisleben gegen Turbine Halle II – 43. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niclas Noah Kochmann den Ball über die Torlinie bugsierte (62.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Aßmann (86. Roos), Bobeliuk (90. Schotte), Müller (58. Zeugner), Blankenburg, Damm, Beese (76. Eichler), Eckstein, Seidemann, Behncke (56. Rische)

Turbine Halle II: Umlauft – Kuske, Kahle, Kochmann (70. Dannemann), Nultsch, Titonis (83. Büchner), Anders (78. Bertram), Müller, Everding (78. Krziwanie), Braunschweig, Wehse

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109