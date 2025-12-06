Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt fuhr der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Hettstedter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz.

1:1 für SV Höhnstedt und FC Hettstedt – 52. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Salzataler Team den Sieg zu verschaffen (89.). Die Salzataler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Schulz, Ruckhardt, Folter, Balashov, Raase, Rickert, Matz (89. Schüler), Dressel, Behrend

FC Hettstedt: Honigmann – Kemnitz, Wienholz (68. Uhlig), Döring, Kosko, Mühlenberg, Krey (75. Svitiukha), Stein, Krey, Doberenz (68. Mussin), Bendzko

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96