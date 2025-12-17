Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem MSV Eisleben ein 3:2 (1:1)-Triumph über die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der MSV Eisleben und die Turbine Halle II am Freitag 3:2 (1:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Hannes Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Phil Nultsch den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen MSV Eisleben und Turbine Halle II – Minute 43

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niclas Noah Kochmann (Halle) den Ball über die Linie bringen (62.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Seidemann, Aßmann (86. Roos), Eckstein, Damm, Blankenburg, Beese (76. Eichler), Müller (58. Zeugner), Bobeliuk (90. Schotte), Behncke (56. Rische)

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis (83. Büchner), Anders (78. Bertram), Wehse, Müller, Kahle, Kochmann (70. Dannemann), Braunschweig, Nultsch, Kuske, Everding (78. Krziwanie)

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109